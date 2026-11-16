Geçtiğimiz hafta sonu koşulan sezonun son yarışı İstanbul Rallisi’ne 23 puan geride başlayan Kazaz, rakiplerine karşı ortaya koyduğu performansla şampiyonluğu yeniden kazandı.

Team Petrol Ofisi adına yarışan, Red Bull sporcusu ve Hyundai Türkiye destekli Kerem Kazaz, 13–15 Kasım tarihlerinde düzenlenen Orhan Yüce 46. İstanbul Rallisi’nde tarihi bir başarıya imza attı. Kopilotu Ross Whittock ile Hyundai i20 N Rally2’nin direksiyonuna geçen genç pilot, sezonun son yarışında sergilediği üstün performansla 2026 Türkiye Ralli Şampiyonluğu’nu arasız üçüncü kez kazandı.

2024, 2025 ve 2026 yıllarında üst üste elde ettiği üç şampiyonlukla henüz 20 yaşında Türk otomobil sporları tarihine en genç şampiyon olarak geçti.

ÜÇ YILDIR DEĞİŞMİYOR

2024 yılında Türkiye’nin en genç ralli şampiyonu olarak dikkatleri üzerine çeken Kerem Kazaz, 2025’te unvanını korudu. 2026’da ise henüz 20 yaşındayken üçüncü kez şampiyonluğa ulaşarak Türk ralli tarihinin en dikkat çekici başarı hikâyelerinden birini yazdı.