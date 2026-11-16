Kerem Kazaz, Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası'nı zirvede tamamladı. Team Petrol Ofisi adına yarışan 20 yaşındaki Red Bull sporcusu, İstanbul'daki sezon finalini kazanarak üst üste üçüncü kez Türkiye Ralli Şampiyonu oldu.

İstanbul Otomobil Sporları Kulübü'nün (İSOK) 40. kuruluş yılında düzenlenen Orhan Yüce 46. İstanbul Rallisi, 13–15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi. İstanbul'un toprak parkurlarında koşulan ve 10 özel etaptan oluşan yarışta sezonun son puanları dağıtıldı.

Motor sporlarıyla dört yaşında tanışan Kazaz, 2024'te Türkiye'nin en genç ralli şampiyonu unvanını kazanmış, 2025'te de şampiyonluğunu korumuştu. Kazaz, 2026 sezonundaki başarısıyla üst üste üç Türkiye Ralli Şampiyonluğu elde eden en genç sporcu oldu.

“HER SEZON REKABET DAHA DA ARTIYOR”

Şampiyonluğun ardından konuşan Kazaz, “Üst üste üçüncü kez Türkiye Ralli Şampiyonu olmak benim için gerçekten çok özel. Her sezon rekabet daha da artıyor ve zirvede kalmak için daha fazla mücadele etmeniz, sürekli kendinizi geliştirmeniz gerekiyor” dedi.

Sezon boyunca zorlu yarışlar geçirdiklerini ve takım olarak çok çalıştıklarını belirten Kazaz, ekibine, Red Bull'a ve Petrol Ofisi'ne teşekkür etti.

FIA Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nda (JWRC) da mücadele eden genç pilot, uluslararası hedefini ise şu sözlerle anlattı:

“Şimdi hedefim Türkiye’de kazandığım tecrübeyi uluslararası yarışlara taşımak ve ülkemi dünya rallisinde en iyi şekilde temsil etmek”