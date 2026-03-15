Fenerbahçe yönetimi teknik direktör Tedesco ile devam kararı alsa da İtalyan teknik adamla bazı futbolcular arasında bağlar koptu. Kerem Aktürkoğlu’nun oyuncu değişikliklerinde ilk tercih edilmesinden dolayı Tedesco’ya kızgın olduğu ve bu duruma isyan ettiği öğrenildi. Musaba ve Oğuz Aydın da aynı konudan dolayı hocasından şikayetçi.

STATTAN AYRI ÇIKMIŞTI

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe’nin Karagümrük yenilgisinin ardından Kerem Aktürkoğlu'nun hamlesi dikkat çekmişti. Kerem Aktürkoğlu takım arkadaşlarından ayrı olarak stadyumdan ayrıldı.Hızlı bir şekilde stadyumdan ayrılan Kerem Aktürkoğlu, özel aracıyla birlikte stadyumdan ayrılırken gözlemlenmişti.