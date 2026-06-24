Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında işlem yapılan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın savcılık ifadesi gündeme geldi.

Sabah'ın haberine göre; adli kontrol tedbiri uygulanan Durmaz'ın, soruşturma kapsamında yöneltilen suçlamalara verdiği yanıtlar dosyaya girdi. Ünlü fenomen, ifadesinde geçmiş yıllara ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"2018'DE ABD'DE BİR KEZ KULLANDIM"

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan test sonucunun negatif çıktığı belirtilen Kerimcan Durmaz'ın, savcılık ifadesinde 2018 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu sırada bir kez uyuşturucu madde kullandığını söylediği öğrenildi.

Durmaz, bu olaydan sonra herhangi bir madde kullanmadığını belirterek hakkındaki diğer iddiaları kabul etmedi.

Fenomen, yurt dışı seyahatiyle ilgili şu itirafta bulundu:

2018 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu sırada sadece bir kez uyuşturucu madde kullandığını kabul etti.

O tarihten bu yana hiçbir şekilde benzer bir madde kullanmadığının altını çizdi.

EV PARTİSİ İDDİALARINI REDDETTİ

Soruşturma kapsamında kendisine yöneltilen evinde uyuşturucu partileri düzenlediği iddialarını da yanıtlayan Durmaz, suçlamaları reddetti.

Ünlü fenomen, evine zaman zaman arkadaşlarının geldiğini ancak bu buluşmaların iddia edildiği gibi bir "parti" olmadığını ifade etti.

Öte yandan, Burak Doğan'ın sosyal medyada paylaştığı ifade metninde şu cümleler yer aldı: ''Ben şuan Beykoz'da yaşıyorum. Herhangi bir ev partisi düzenlemiyorum. Arada sırada arkadaşlarım bana gelir ancak bu parti mahiyetinde buluşmalar değildir.

Benim evime gelen arkadaşlarım uyuşturucu madde kullanmamaktadırlar. Ben hayatımın her döneminde uyuşturucu kullanan kişi yada kişilerden daima uzak kalmaya çalıştım.

Ben evimde sadece 1 kere parti düzenledim. O dönem şarkım çıkacaktı. Çıkmadan önce evimin bahçesinde bir lansman parti düzenlemiştim. Ben evime uyuşturucu kullanan birinin evime girmesine asla izin vermem. Ben evimde cinsel parti düzenlemedim.

Şuan benimle birlikte gözaltına alınmış olan şahıslardan uyuşturucu kullandığını bildiğim birisi yada birileri yoktur. Benim bu kişilerle de samimi bir arkadaşlığım yoktur. Buradaki şahıslar benim lansmanıma katılmadı.''