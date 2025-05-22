Görüntülere mini şortu ile yansıyan Kerimcan Durmaz Azerbaycan gezisinde şehitliğe girmek isterken güvenlik tarafından durduruldu. Güvenlik tarafından "giremezsiniz" ikazı alan Durmaz; "Aa neden giremiyoruz, sizden icazet alalım, kimi arayalım?" dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada "yasadışı bahse teşvik” suçundan soruşturma başlatmıştı.

Yasadışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüphelinin kimliğini belirlenmişti.

Ö dönemde yasadışı bahis soruşturması geçirenlerden biri de Kerimcan Durmaz oldu. Durmaz önce tutuklanıp sonra tahliye edilmişti.