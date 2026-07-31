Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından paylaşılan son deprem verilerine göre, Irak'ın Kerkük şehrinde yerel saatle 07:49'da sismik bir hareketlilik kaydedildi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği saptanan depremin büyüklüğü ise AFAD tarafından 4.0 olarak paylaşıldı.
HAKKARİ'DE HİSSEDİLDİ
Merkez üssü Irak'ın Kerkük kenti olmasına rağmen, sarsıntının etki alanı sınır ötesine de ulaştı. Yüzeye yakın gerçekleşen deprem, Türkiye sınırları içerisinde yer alan Hakkari'nin Şemdinli ilçesi ve çevre yerleşim yerlerinde de hafif şiddette hissedildi.
Gelen ilk bilgilere göre, Irak tarafında herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.
#DEPREMJuly 31, 2026
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Kerkük (Irak) - [163.14 km] Şemdinli (Hakkari)
Tarih:2026-07-31
Saat:07:49:43 TSİ
Enlem:35.54933 N
Boylam:44.23983 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/i9wm5cERrt@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi