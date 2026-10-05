Irak’ın Kerkük vilayetinin güneybatısındaki Havice ilçesinde güvenlik güçlerini hedef alan saldırı düzenlendi.

Yerel kaynaklara göre saldırıda polis ekipleri hedef alınırken, ilk belirlemelere göre 1 polis yaşamını yitirdi, 4 polis ise yaralandı. Yaralı polislerin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi.

BÖLGEDE OPERASYON BAŞLADI

Saldırının ardından güvenlik güçleri olay yerinin çevresinde güvenlik çemberi oluşturdu. Saldırıyı gerçekleştiren kişilerin yakalanması amacıyla bölgede arama ve operasyon çalışmalarına başlandı.

Kerkük ve çevresi, DEAŞ’ın 2017’de bölgedeki toprak hakimiyetini kaybetmesinin ardından da örgütün düşük yoğunluklu saldırılar düzenlediği alanlar arasında yer alıyor. Özellikle Havice ve çevresinde güvenlik güçlerine yönelik saldırılar daha önce de rapor edilmişti.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Saldırının DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin bilgiler şu aşamada yerel kaynaklara dayanıyor. Irak’ın resmi makamlarından olayla ilgili henüz kapsamlı bir açıklama yapılmadı.