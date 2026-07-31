AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Kerkük'ün Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne resmen katıldığını açıkladı.

Zorlu, gelişmeyi Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'nın Karaman'daki toplantıya katılımı kapsamında duyurdu.

Zorlu, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrollerine ortaklık verilmesi ve Ovaköy Sınır Kapısı'ndan Türkiye ve Avrupa'ya uzanacak Kalkınma Yolu hamlesi, sadece Türkiye-Irak ticaretini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgesel ticaret dengelerini ülkemiz lehine değiştirecektir. Bu vesileyle daha önce kamuoyuna duyurduğumuz üzere Kerkük Valisi Sayın Ağa'nın bugün Karaman'da gerçekleşen toplantı kapsamında Türk Dünyası Belediyeler Birliğine resmen katıldığını memnuniyetle ifade etmek isterim.

Şu hususu da belirtmek gerekir ki tarihi süreç içerisinde zorluklar ve engellere rağmen Türk Dünyası Belediyeler Birliği bugünlere taşınmıştır. İşte Türkmen yurdu Kerkük'ün de katılımı, böylesi bir tarihi birikimi hiçe sayarak, Türkiye'de kısır siyasi saiklerle bu Birlikten ayrılanlara da net bir mesaj olmuştur. Ülkemize ve Türk dünyasına hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Türk Dünyası Yüzyılı' hedefimize ilerlemeye devam edeceğiz."