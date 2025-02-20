ITC Kerkük İl Başkanı Kahtan Vindavi, basına yaptığı açıklamada, Kerkük'te Türkmenlerin görev dağılımında "haksızlığa uğradığını" belirtti.

Vindavi, yıllardır Kerkük Polis Müdür Yardımcılığı ve Kerkük Ziraat Dairesi Müdürlüğü görevlerinde bulunan Türkmen yetkililerin bu görevlerden alındığını ve yerlerine başka etnik gruplardan isimlerin atandığını söyledi. Bu gelişmeyi "şiddetle kınadıklarını" ifade eden Vindavi, görev dağılımında tüm etnik grupların eşit haklara sahip olması gerektiğini vurguladı.

Kerkük’ün siyasi süreçte yaşadığı sıkıntılara dikkat çeken Vindavi, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'ye çağrıda bulunarak, "Kerkük’te Türkmenlere yönelik haksızlık ve görevden uzaklaştırma politikalarına son verilmesini" talep etti.

Vindavi, Kerkük'te başarılı bir yerel yönetimin ancak tüm etnik grupların ortak bir yönetim altında eşit şekilde yer almasıyla mümkün olacağını ifade etti. Ayrıca, ITC’nin "bu talihsiz gelişmelere sessiz kalmayacaklarını" belirterek yasal haklarını kullanacaklarını söyledi