CHP'den istifa ederek AKP'ye geçen Edirne'nin Keşan ilçe Belediye Başkanı Mehmet Özcan, eşi Şengül Özcan ile birlikte AKP Keşan İlçe Başkanlığı binası önüne gitti. Burada partililer tarafından karşılanan Özcan ve beraberindekiler daha sonra parti binasına geçti. Mehmet Özcan buradaki konuşmasında, dört dönemdir belediye başkanlığı görevini yürüttüğünü belirterek Keşan'a hizmet etmeyi sürdüreceğini ifade etti. Özcan, tüm siyasi partilerle ortak hareket edilmesinden yana olduğunu da dile getirdi. TÖRENLE BELEDİYEYE GİTTİ Partideki açıklamanın ardından oluşturulan kortej, alkışlarla Keşan Belediyesi hizmet binasına yürüdü. Keşan Belediye Başkanlığı makamına geçen Mehmet Özcan, burada tebrikleri kabul ederek, partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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