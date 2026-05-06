Edirne’nin Keşan ilçesinde iki kadın arasında yaşanan tartışma, bıçaklı saldırıya dönüştü. Olay, öğleden sonra İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerindeki Mehmet Gemici Cennet Bahçesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, aralarında daha önceden anlaşmazlık bulunan E.G. ile E.İ. karşılaşınca sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen gerginlik sırasında E.G., yanında bulundurduğu bıçakla E.İ.’ye saldırdı.

Vücudunun farklı yerlerinden yaralanan kadın yere yığılırken, şüpheli olay yerinden yaya olarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunduğu belirlenen E.İ., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.