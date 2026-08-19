Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Gökçetepe köyü sahilinde denize giren E.A. (63) ve F.A. (69) adlı kız kardeşler, akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi.

İki kadın suda batıp çıkmaya başlayınca çevredekiler onları sudan çıkarıp kıyıya getirdi. O sırada sahilde bulunan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Alperen Ermiş ile emekli bir hemşire, kardeşlere ilk müdahaleyi yaptı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Olayın ardından sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan kardeşler, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. F.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, E.A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü ve yoğun bakıma alındığı belirtildi.

Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.