Olay, saat 19.30 sıralarında Battalgazi Mahallesi Derinçay Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Onur U., eline aldığı keserle H.A.’nın evine giderek içeri girmeye çalıştı.
Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H.A., evine keserle geldiği öne sürülen Onur U.’yu bıçakladı.
HAYATİ TEHLİKE SÜRÜYOR
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Onur U., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Onur U.’nun hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Polis ekipleri, olayın ardından H.A.’yı gözaltına aldı. Olayın nasıl gerçekleştiğinin belirlenmesi ve tarafların ifadelerinin alınması için soruşturma başlatıldı.