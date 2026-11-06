Hatay'ın Yayladağı ilçesinde sağanağın yol açtığı selde, 75 yaşındaki Güllü Karahanlı evini ve serasını korumak için eline keser aldı. Suyun akışını engelleyen pislikleri temizlemeye çalışan Karahanlı'nın mücadelesi kameralara yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodlu uyarısının ardından dün ilçenin Bezgede Mahallesi'nde sel meydana geldi. Karahanlı, her yıl kuvvetli yağmurda evinin önünde aynı sorunla karşılaştığını söyledi.

"EMEKLEYEREK SUYUN ÖNÜNÜ KESEN PİSLİKLERİ TEMİZLEDİM"

Yaşadıklarını anlatan Karahanlı, "Her yıl yağmurda evimin önünde sel oluyor ve ben de her sene kuvvetli yağmur yağdığında bu mücadeleyi yapıyorum. Akıntı sırasında suyun önü kapanınca bu şekilde açmak gerekiyor. Ayakta durmakta zorlandığım için emekleyerek suyun önünü kesen pislikleri temizledim" dedi.

Karahanlı, bu sırada karşıdan bir çocuğun kendisini sele kapılabileceği konusunda uyardığını anlattı. Bir süre daha uğraştıktan sonra geri döndüğünü belirten Karahanlı, "Çocuğun 'Teyze uğraşma, geçemezsin' demesi üzerine bir süre daha uğraşıp direklerden tutunarak zor bela geri döndüm. Ayakkabım da suya kapılıp gitti" diye konuştu.