Aksaray’ın Ağaçören ilçesine bağlı Kedirli köyünde yürekleri dağlayan feci bir iş kazası meydana geldi.

YARDIMA GİTTİĞİ KÖYDE KAZA KURBANI OLDU

Camili köyünde ikamet eden 6 çocuk babası Beyazıt Yeşilöz (58), ağaç kesimi yapacak olan tanıdıklarına yardım etmek üzere komşu Kedirli köyüne gitti. Kesim çalışmaları sırasında Hazret E. (24) tarafından kesilen dev kavak ağacı, kontrolden çıkarak o sırada alanda bulunan Yeşilöz'ün üzerine devrildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Ağacın altında kalarak ağır yaralanan Yeşilöz'ü görenlerin ihbarı üzerine adrese hemen sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla ağacın altından çıkarılan talihsiz adam, ambulansla Ortaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yeşilöz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından ağacı kesen Hazret E. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, feci kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.