Avustralya’nın Victoria eyaletinde 1980’lerin sonunda başlatılan Silvikültürel Sistemler Projesi kapsamında; Tanjil Bren ve Doğu Gippsland bölgelerinde tıraşlama kesim, %50-70 oranında ağaç eksiltmeyi içeren yoğun inceltme ve müdahale edilmeyen orman alanları karşılaştırıldı.

2000’li yıllardaki ilk ölçümler kral okaliptüslerinin tıraşlama kesim alanlarında daha hızlı yenilendiğini gösterirken, 2014’teki takip çalışmalarında farklı sonuçlar elde edildi. Melbourne Üniversitesinden Caitlin Hammond ve ekibi, yoğun inceltme yapılan parsellerdeki 80 yıllık ağaçların daha fazla ışık, su ve besine ulaşarak gövde çaplarının 1,5 metreye kadar ulaştığını tespit etti.

DAHA FAZLA KARBON DEPOLUYOR

Yaklaşık 30 yıllık süreç sonunda inceltilen alanların ilk kesim kaynaklı karbon kaybını telafi ettiği, hatta bazı noktalarda dokunulmamış ormanlardan daha fazla karbon depoladığı belirlendi. Ayrıca fotokapanlar, nesli tehlikedeki Leadbeater planörünü yalnızca yoğun inceltme yapılan parsellerde kaydetti.

Araştırma ekibi, arazi koşullarına göre uygulanan uzun vadeli yönetim modelleriyle ahşap üretimi ve biyoçeşitlilik korumasının eş zamanlı yürütülebileceğini belirtti.