Yarışlarda üç birinciliği bulunan 4 yaşındaki İngiliz atı Smart Latch’in sakatlandıktan sonra kesilerek dana eti diye satıldığı iddiası gündeme gelmişti. Olayın ardından yapılan incelemelerde, Türkiye Jokey Kulübü’nün (TJK) resmi internet sitesindeki at sorgulama bölümünde Smart Latch’in hâlâ “yaşıyor” olarak göründüğü ortaya çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yetkisi altında faaliyet yürüten TJK’nin sisteminde başka bir at olan Grand Ekinoks için ise “öldü” notu düşüldüğü görüldü.

KAVURMADAN ÇIKAN ÇİP YARIŞ ATINA AİT ÇIKTI

İddiaya göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin aşevinde yemek yiyen bir kişi, kavurmanın içinden yabancı bir madde çıktığını fark ederek Tarım ve Orman Bakanlığı’na şikâyette bulundu. Bakanlığa bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, yemekten çıkan parçanın bir elektronik kimlik çipi olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmada söz konusu çipin, daha önce Adana Yeşiloba Hipodromu’nda yarışlara katılan Smart Latch adlı ata ait olduğu belirlendi. Bakanlık, 12 Mart’ta yayımladığı tağşiş listesinde aşevinde pişirilen kavurmada bu tür et bulunduğunu duyurdu.

YARIŞTAN SONRA SAKATLANDI

4 yaşındaki İngiliz yarış atı Smart Latch’in son olarak 14 Ekim 2025’te Adana Yeşiloba Hipodromu’nda koştuğu ve yarışı yedinci sırada tamamladığı öğrenildi. Atın daha sonra bacağındaki küçük bir kemik kırığı nedeniyle yarışlardan çekildiği belirtildi.

TJK KAYITLARINDA YAŞIYOR GÖZÜKÜYOR

Tüm bu gelişmelere karşın Smart Latch’in, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı faaliyet gösteren Türkiye Jokey Kulübü’nün resmi internet sitesinde yer alan at sorgulama bölümünde hala aktif ve yaşıyor olarak görünmesi dikkat çekti. Aynı sayfada Grand Ekinoks isimli bir başka at için “öldü” notunun yer alması ise kayıtların güncelliği ve denetimine ilişkin soru işaretlerini artırdı.