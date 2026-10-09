Meksika sınırına yakın Lochiel bölgesinde bulunan yaklaşık 100 yıllık kavak ağacı, sınır güvenliği kapsamında yürütülen çalışmaların güzergahında kaldı. Bölge sakinleri ve çevre savunucuları, ağacın korunması için yetkililere çağrıda bulunurken kesim kararına karşı uzun süre direndi.

SINIR GÖREVLİLERİ MÜDAHALE ETTİ

Bölgede "Büyükanne Ağacı" olarak bilinen yaklaşık 100 yıllık kavak, Arizona'nın Meksika sınırına yakın Lochiel bölgesinde bulunuyordu. Yıllardır bölgenin doğal dokusunun bir parçası olan ağaç, sınır duvarı çalışmalarının güzergâhında kalan dört eski ağaçtan sonuncusuydu. Çevreciler, ağacın yalnızca yaşı nedeniyle değil, bölgedeki doğal yaşam ve yerel halk için taşıdığı önem nedeniyle de korunmasını istiyordu.

Kesimi engellemek isteyen protestoculara ABD Sınır Devriyesi ekipleri müdahale etti. Müdahale sırasında bazı göstericiler gözaltına alınırken yaralananlar da oldu. Güvenlik güçlerinin bölgeye girmesinin ardından işçiler asırlık ağacı kesti.

BÖLGEYE GİRİŞ 2029'A KADAR KISITLANDI

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Adelita Grijalva, ağacın kesilmesine ve sınır duvarının çevre üzerindeki etkilerine tepki gösterdi. Grijalva, projeye ayrılan kamu kaynaklarını eleştirirken doğal alanlarda oluşan zararın geri döndürülemeyebileceğini söyledi.

ABD Orman Servisi ise sınır duvarı çalışmaları nedeniyle Arizona'daki bazı alanların Ocak 2029'a kadar kapalı tutulacağını duyurdu. Yetkililer kararın kamu güvenliği amacıyla alındığını belirtirken çevreciler, giriş kısıtlamalarının bölgedeki çevresel tahribatın izlenmesini zorlaştıracağını savunuyor.