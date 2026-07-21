Tarım ve Orman Bakanlığı, Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği'nde kapsamlı bir değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle birlikte, et üretimi gerçekleştiren tesislerde hijyen koşullarını en üst seviyeye çıkarmak ve tüm süreçleri anlık olarak izleyebilmek adına dijital altyapı zorunluluğu başlatıldı.

GÖRÜNTÜLER KAYDEDİLİP DENETİME AÇILACAK

Yeni mevzuat kapsamında, kesimhanelerin hayvan bekleme ve kesim alanlarına yüksek çözünürlüklü kamera sistemleri kurulacak. Canlı hayvanların tesise girişinden karkas aşamasına ve personel faaliyetlerine kadar tüm süreçler kayıt altına alınacak.

Toplanan kamera kayıtları belirli bir süre saklanacak ve bağlı olunan tarım müdürlüklerinin erişimine açık bulundurulacak. Düzenleme, kırmızı et kesimhanelerinin yanı sıra kanatlı hayvan kesim tesislerini de kapsayacak.

HAYVAN REFAHI ÖN PLANDA TUTULACAK

Yönetmelik değişikliği, hijyen denetimlerinin yanı sıra hayvan hakları ve refahına yönelik kritik kuralları da içeriyor. Yapılan düzenlemeyle birlikte kesim öncesinde hayvanlara eziyet verilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, hayvanların bilinci açık durumdayken ayaklarından asılması ve kelepçelenmesi uygulamasına son verilecek.

UYGULAMA 2027 YILINDA BAŞLIYOR

Kesimhanelerde dijital takip altyapısının tamamlanması ve kamera sistemlerinin faal hale getirilmesine ilişkin belirlenen maddeler, 1 Ocak 2027 tarihi itibarıyla resmen yürürlüğe girecek. Tesislerin bu tarihe kadar gerekli teknik donanımları tamamlaması gerekecek.