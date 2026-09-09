CHP'de hakkındaki taciz iddialarıyla gündeme gelen ve tekme tokat dayak yediği videoları ortaya çıkan Edirne milletvekili Ahmet Baran Yazgan kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilmişti. Yazgan, Anıtkabir'de en ön sırada ortaya çıktı. Anıtkabir'de Aslanlı Yol'da mahkeme kararıyla CHP'nin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu bekleyen partililer arasında görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın gibi isimler yer alırken, bu isimlerin yanında kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen Edirne milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın da yer alması dikkat çekti. NE OLMUŞTU? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında sosyal medyada dolaşıma giren görüntüler ve iddialar nedeniyle "cinsel taciz" ve "sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı" suçlarından resen soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Başsavcılığın Medya İletişim Bürosundan yapılan açıklamada, soruşturmanın Türk Ceza Kanunu’nun 105/1 maddesinde düzenlenen cinsel taciz ile 102/1’in ikinci cümlesinde düzenlenen sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı suçları kapsamında yürütüldüğü belirtilmişti. Açıklamada, soruşturmanın sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntü içerikleri ve iddialar üzerine resen başlatıldığı kaydedilmişti. Yaşananların ardından Yazgan, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak CHP YDK'ya sevk edilmişti.

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