İtalya’nın kuzeyinde, Floransa’ya iki saat mesafedeki Apenin Dağları’nın eteklerine kurulan Ville di Montecoronaro kasabası, yeryüzünün en ilginç biyolojik mirası yer alıyor. Kesildiği an içi karpuz gibi parlak kırmızı bir renk olan "Pera Cocomerina" isimli asırlık armut türü, sınırlı coğrafyasıyla dünyanın en nadir meyveleri arasında bulunuyor.

BAŞKA BÖLGEDE KIRMIZI RENGİNİ KAYBEDİYOR

Sıra dışı meyveyi benzersiz kılan en şaşırtıcı etken, sadece bir yerde yetişiyor olması. Bölgeden alınan fidanlar başka bir şehre veya toprağa dikildiğinde o büyüleyici kırmızı ve pembe dokusunu tamamen kaybediyor; renksiz, iri ve sıradan bir beyaz armut haline geliyor. Bilim insanları bu gizemli değişimi, sadece o yüksek dağ vadisinde bulunan özel mikroklimaya ve gece ile gündüz arasındaki keskin sıcaklık farkına bağlıyor.

DÜNYADA SADECE 40 TANE AĞAÇ KALMIŞTI

Uzun yıllar boyunca yerel halkın sıradan bir bahçe meyvesi sanarak tükettiği Pera Cocomerina’nın dünyadaki tekil değeri ilk kez 2001 yılında yapılan bir akademik çalışmayla ortaya çıktı. Yapılan incelemelerle dünyadaki toplam ağaç sayısının 40’ın altına düştüğü belirlendi.

Kendi öz miraslarının yok olmak üzere olduğunu fark eden kasaba sakinleri, "Pro Ville" derneği kurdu. Ağaçları tek tek sayıp koruma çemberine alan halk, günümüzde korunan ağaç sayısını 200’e çıkarmayı başardı.

EN FAZLA 5 GÜN DAYANABİLİYOR

Yoğun doğal şeker barındıran bu kırmızı armut, dalından koptuktan sonra adeta zamanla yarışıyor. Olgunlaştıktan sonra en geç 4 ila 5 gün içinde tüketilmesi gereken ürün, tazeliğini uzun süre koruyamadığı için uzak bölgelere gönderilemiyor. Kasabalılar bu engeli aşmak için meyveyi işleyerek özel marmelat, likör ve dondurma haline getiriyor.