ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde hava ulaşımı, bankacılık ve ulusal güvenlik sistemlerinde aksamalara yol açan teknoloji kesintilerinin ardından Beyaz Saray Ulusal Siber Güvenlik Direktörü Sean Cairncross'u görevden aldı.

ABD basınına yansıyan haberlere göre Trump, Cairncross'un yerine Pentagon'da Bilgi İşlem Sorumlusu olarak görev yapan Kirsten Davies'i belirledi. Davies'in yeni görevine resmen başlayabilmesi için Senato'nun onayı gerekiyor.

YAKLAŞIK 20 BİN SEFER AKSADI

Küresel çapta yaşanan bir kesinti, yüz milyonlarca Microsoft kullanıcısını etkiledi. İletişim arızaları nedeniyle ABD genelinde uçuşlar durduruldu ve yaklaşık 20 bin sefer aksadı. Binlerce müşteri de büyük ABD bankalarındaki çevrimiçi hesaplarına erişimde sorun yaşadığını bildirdi.

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) kullandığı yüksek gizlilik dereceli iç iletişim ağı da devre dışı kaldı. Hükümet yetkilileri, kesintilerin koordineli veya devlet destekli bir saldırı olmadığını; bakım ve teknik değişikliklerle ilgili, birbirinden ayrı hizmet kesintileri yaşandığını ifade etmişti.

MİLLER'IN DEĞİŞİKLİK İÇİN BASKI YAPTIĞI İDDİASI

Ağustos 2025'ten bu yana Ulusal Siber Güvenlik Direktörlüğü Ofisi'ni yöneten Cairncross'un ofisi, mart ayında siber saldırı önlemlerine öncelik veren bir ulusal siber strateji yayımlamıştı.

Basına konuşan iki kaynak, ayrılığın dostane şekilde gerçekleştiğini söyledi. İki Beyaz Saray yetkilisi ise Trump'ın yeni Özel Kalem Müdürü Stephen Miller'ın, Cairncross'un görevi yerine getirmek için güçlü siber yetkinliklerden yoksun olduğu gerekçesiyle değişiklik için baskı yaptığını aktardı.

DAVIES'TEN TEŞEKKÜR MESAJI

Davies, X hesabındaki paylaşımında Trump'a, Miller'a ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'e teşekkür etti. Davies, "Önümüzdeki fırsat, gelecek nesiller boyunca siber alana hakim olmak. Ancak bunu modernleşerek ve büyük ulusumuzun dayandığı temellere dayanıklılığı yerleştirerek başarabiliriz" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Davies'i Beyaz Saray görevi için tebrik ederek, "ABD’nin siber güvenliğini güçlendirmek için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.