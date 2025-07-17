Tayland'ın başkenti Bangkok'ta patlak veren olay, bir başrahibin beklenmedik şekilde görevinden ayrılmasıyla gün yüzüne çıktı. Polis yetkilileri tarafından yapılan soruşturmada şüpheli kadının en az dokuz rahiple yakın ilişkiye girip bu anları gizlice kaydettiği belirlendi. kadının evinde yapılan aramalarda ise 80 binden fazla video ve fotoğraf ele geçirildi.

Yetkililer, "Ms. Golf"un ele geçirdiği gizli kayıtları kullanarak rahiplerden şimdiye dek 385 milyon baht (yaklaşık 12 milyon dolar) elde ettiğini açıkladı.

HAMİLEYİM DİYEREK PARA TALEP ETTİ

Skandalın ayrıntıları arasında dikkat çeken bir başka nokta ise kadının hamile olduğunu öne sürerek başrahipten para talep etmesi oldu. Polis kaynakları, "Ms. Golf"un Mayıs 2024'te ilişkiye girdiği rahipten hamile kaldığını iddia ederek 7 milyon baht'ın üzerinde nafaka istediğini belirtti.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği, görüntülerde yer alan rahiplerin tamamının sorgulanacağı bildirildi.