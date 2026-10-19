Transfer sezonunun başında geleceği söylendi, kampa yetişeceği konuşuldu, yüksek maliyetinden bahsedildi… Derken Rafael Leao transferi adeta yılan hikâyesine döndü. Haftalarca süren bekleyişin ardından Portekizli yıldız, aynı maliyetlerle transferin son günlerinde Galatasaray’a imza attı.

Ortada yazılı olmayan bir kural var: Panikle yapılan, son dakikaya bırakılan transferlerden hayır gelmez!

Elbette her geç yapılan transfer başarısız olacak diye bir şey yok. Ancak sezon öncesi kampını kaçıran, geleceğiyle ilgili belirsizlikleri uzun süre kafasında taşıyan bir futbolcunun yeni takımına uyum sağlaması kolay değil. Leao da şu ana kadar ortaya koyduğu performansla beklentilerin oldukça uzağında kaldı.

Sarı-kırmızılı taraftarların aklında şimdi tek bir soru var: Leao, Galatasaray’ın yeni Zaha’sı mı olacak?

İşin içine maliyetleri de kattığımızda insanın aklına daha da çarpıcı bir düşünce geliyor: Keşke Leao, Zaha gibi olsa!

Zaha, Galatasaray’a bonservis bedeli ödenmeden geldi. Fildişi Sahilli futbolcuya 2 milyon 330 bin Euro imza parası verildi ve yıllık 4 milyon 350 bin Euro maaş ödendi. Ancak Leao’nun transferinde işin boyutu çok daha farklı.

Portekizli yıldız için 38 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. Yıllık maaşı ise 10 milyon Euro.

İki transferin ekonomik ölçeği aynı değil. Leao’dan beklentinin çok daha yüksek olmasının nedeni de tam olarak bu.

Üstelik Leao’nun sonraki satışından elde edilecek kârın yüzde 20’sinin Milan’a verilecek olması da unutulmamalı. Yani Galatasaray, Portekizli futbolcudan beklediği verimi alamaz ve yolları ayırmak isterse yalnızca yüksek maliyetle değil, satışın ekonomik koşullarıyla da uğraşmak zorunda kalabilir.

Elbette Leao’nun yaşı önemli bir avantaj. Hâlâ kendisini yeniden kanıtlama, piyasa değerini yükseltme ve Avrupa futbolunun üst düzey yıldızlarından biri olduğunu gösterme fırsatı var. Fakat bugünkü performansıyla bu hiç de kolay görünmüyor.

Üstelik takvim de Leao’nun lehine işlemiyor. Sarı-kırmızılıların kritik Lille ve Fenerbahçe karşılaşmalarında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olması, üzerindeki baskıyı daha da artırıyor. Takımın böylesine önemli maçlarda kendisine ihtiyacı varken tribünde kalması, taraftarın sabrını doğal olarak zorluyor.

ARTIK PATLAMA YAPMALI

Artık Portekizli futbolcunun bir patlama yapması gerekiyor. Çünkü Galatasaray taraftarı, büyük beklentilerle gelen yıldızlardan yalnızca isimlerini değil, sahadaki karşılığını da görmek istiyor.

Dört yıl üst üste şampiyon olmuş bir takımın taraftarından bahsediyoruz. Transfer yapılmadığında daha ilk maçta yönetimi istifaya davet edebilen, beklentisi her sezon biraz daha yükselen bir camia… Böyle bir ortamda 38 milyon Euro bonservis bedeli ve yıllık 10 milyon Euro maaşla gelen bir oyuncunun kredisi sonsuz olamaz.