KESKİN ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

KESKİN ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO :2024/425 Esas

Tehdit, Çocuğun Kaçırılması Ve Alıkonulması suçundan Bektaş ve Güner kızı 25.04.1978 doğumlu Yeter ÇÖKE hakkında yapılan yargılama neticesinde Mahkememizin 08.07.2024 tarihli,2024/425 esas ve 2024/392 sayılı kararı ile; 1-Mahkememizin 2024/425 esas sayılı dava dosyası yönünden, 5271 sayılı CMK'nun 12. Maddesi gereğince MAHKEMEMİZİN KARŞI YETKİSİZLİĞİNE,2-Mahkememiz ile Kırıkkale 7. Asliye Ceza Mahkemesi arasında çıkan olumsuz yetki uyuşmazlığının giderilmesi amacıyla ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 5.CEZA DAİRESİ'NE GÖNDERİLMESİNE,

3-Yargılama giderleri ve sair hususların görevli ve yetkili Mahkemece değerlendirilmesine

Dair karar verilmiştir.

Bektaş ve Güner kızı 25.04.1978 doğumlu Yeter ÇÖKE'nin yokluğunda verilen karar kendisine tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince İlanen Tebliğine karar verilmiş olup;

İlanın resmi gazetede yayınlanmasından onbeş gün sonra hükmün tebliğ olunmuş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunulmak suretiyle Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz edebileceği, süresinde itiraz edilmemesi halinde kararın kesinleşerek infaz edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02238124