İran'da yayın yapan Tesnim Haber Ajansı'nın ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası çevresinde patlama sesleri duyuldu.
‘DÜŞMAN HEDEFLERİNE YÖNELİK OPERASYON’
Haberde, yerel saatle 21.40 sıralarında gelen patlama seslerinin, Hürmüz Boğazı girişindeki "düşman hedeflerine yönelik operasyondan" kaynaklandığı iddia edildi.
‘KAMUOYU BİLGİLENDİRİLECEK’
İran basını, olayla ilgili ayrıntıların ilerleyen saatlerde kamuoyuyla paylaşılacağını aktardı.