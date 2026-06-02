Ev temizliğiyle ilgili pratik yöntemler arasında öne çıkan bir uygulama ise limon ve tuz ikilisini kullanmak. Uzun yıllardır uygulanan bu yöntemde, kesme tahtasının üzerine bir miktar tuz serpilip yarım limonla yüzey ovalanıyor.

UZMANLAR DA ÖNERİYOR

Temizlik uzmanlarına göre limonun doğal asidik yapısı ve tuzun hafif aşındırıcı etkisi, yüzeyde biriken kalıntıların temizlenmesine yardımcı olabiliyor. Yöntemin özellikle ahşap kesme tahtalarında oluşan bazı kokuların azaltılmasında etkili olabileceği belirtiliyor.

Uygulamanın ardından tahtanın birkaç dakika bekletilmesi ve daha sonra ılık suyla durulanması tavsiye ediliyor. Ancak uzmanlar, kesme tahtalarının düzenli olarak temizlenmesi ve yıpranmış ürünlerin gerektiğinde değiştirilmesinin gıda güvenliği açısından önemli olduğunu vurguluyor.

KÖTÜ KOKULARIN AZALMASINA YARDIMCI OLABİLİR

Limon ve tuz yöntemi, özellikle soğan, sarımsak ve balık gibi güçlü kokular bırakan gıdaların ardından tercih ediliyor. Kesin sonuç garantisi vermese de birçok kişi bu yöntemin kesme tahtasındaki kokuların azalmasına yardımcı olduğunu belirtiyor.

Basit malzemelerle uygulanabilen bu yöntem, mutfak temizliğinde doğal alternatifler arayanların sıkça başvurduğu pratik çözümler arasında yer alıyor.