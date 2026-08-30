Japonya'da devletin terk edilmiş konutları yeniden ekonomiye kazandırmak amacıyla yürüttüğü "Akiya" programı kapsamında, 1930'lardan kalma geleneksel bir müstakil ev ve devasa arazisi bedelsiz satışa çıkarıldı. Sahipleri tarafından terk edilen gayrimenkulü ücretsiz alabilmek için mülk sahibinin evde sürekli ikamet etmesi şart koşuluyor.

EVİN VE ARAZİNİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Toplam 20 bin 969 metrekarelik bir alan üzerine kurulu mülk; ahşap ana yapı, kil depolama ahırı, kiler ve müstakil bir kestane bahçesinden oluşuyor. 5 oda, mutfak ve yemek odasından oluşan geleneksel Japon mimarisine sahip binanın çatısı bakımlı durumda bulunuyor ve üzerinde enerji ihtiyacını karşılayan güneş panelleri yer alıyor. Ancak tesisatın eski olması nedeniyle su altyapısının yeni sahibi tarafından yenilenmesi gerekiyor.

ÜCRETSİZ EVİ ALMANIN ŞARTLARI NELER?

Japon hükümetinin boş evlerle mücadele stratejisi doğrultusunda bedelsiz devredilen gayrimenkulün yatırım, spekülasyon veya yazlık konut amacıyla kullanılması yasaklanıyor. Mülkiyet hakkını kazanacak kişinin evde fiilen yaşaması zorunlu tutulurken, alıcının yıllık 9 bin 500 yen tutarındaki emlak vergisini ödemesi gerekiyor.

JAPONYA'DA "AKİYA" KRİZİ NEDEN BÜYÜYOR?

Ülke genelinde nüfusun yaşlanması, kentlere göç ve mirasçıların bakım masrafları nedeniyle üstlenmediği milyonlarca ev boş durumda bulunuyor. Tokyo ve Kyoto gibi büyük şehirleri de kapsayan bu terk edilmiş yapılar, yerel yönetimler tarafından oluşturulan veri tabanları üzerinden sembolik fiyatlarla ya da tamamen ücretsiz olarak yeni sahiplerine devrediliyor.