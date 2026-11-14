Soğuk havaların gelmesiyle birlikte sofralarda ve sokak tezgâhlarında yerini alan kestane, kış aylarının en sevilen lezzetleri arasında bulunuyor. Evde kestane pişirmek isteyenlerin en sık karşılaştığı sorunların başında ise kabukların zor soyulması ve kestanelerin içinin yeterince yumuşamaması geliyor. Oysa pişirme işleminden önce yapılacak küçük bir hazırlık, bu sorunların önüne geçmeye yardımcı oluyor.

Kestanenin daha kolay soyulması ve iç kısmının düzgün pişmesi için öncelikle kabuğuna çizik atılması gerekiyor. Keskin bir bıçak yardımıyla kestanenin bombeli kısmına yatay veya çapraz bir çizik atılmalı. Bu işlem sırasında yalnızca dış kabuğun değil, altındaki ince zarın da kesilmesine dikkat edilmeli. Atılan çizikler, pişirme sırasında kestanenin içindeki buharın dışarı çıkmasını sağlarken kabuğun açılmasını da kolaylaştırıyor. Ayrıca kestanelerin pişerken aşırı basınç nedeniyle patlamasının önüne geçmeye yardımcı oluyor.

BİR SÜRE SUDA BEKLETMEK İŞE YARIYOR

Çizik atılan kestaneleri pişirmeden önce yaklaşık 20-30 dakika ılık suda bekletmek de uygulanabilecek yöntemlerden biri. Bu işlem, kabukların bir miktar nemlenmesine yardımcı oluyor. Suda bekletilen kestaneler süzüldükten sonra tavada veya fırında pişirilebiliyor.

TAVADA VE FIRINDA PİŞİRİRKEN BUNLARA DİKKAT

Tavada kestane pişirmek isteyenlerin öncelikle kalın tabanlı bir tava tercih etmesi gerekiyor. Kestaneler orta-kısık ateşte, ara sıra karıştırılarak pişirilmeli. Tavanın kapağını kapatmak, oluşan buharın içeride kalmasına yardımcı olarak kestanelerin yumuşamasını sağlayabilir.

Fırında pişirme yönteminde ise önceden ısıtılmış 200 derece fırın tercih edilebilir. Kestaneler büyüklüklerine bağlı olarak yaklaşık 20-30 dakika içerisinde pişebilir. Bu süre boyunca kabukların açılması ve içlerinin yumuşaması kontrol edilmeli.

PİŞTİKTEN SONRA BEKLETMEYİN

Kestanelerin daha kolay soyulması için pişirme sonrasında da dikkat edilmesi gereken bir nokta bulunuyor. Fırından veya tavadan alınan kestaneler temiz bir mutfak bezine sarılarak yaklaşık 5 dakika dinlendirilebilir. Oluşan buhar, kabukların gevşemesine yardımcı olur. Böylece kestanelerin hem dış kabuğunu hem de ince iç zarını ayırmak daha kolay hale gelir.