Bartın’ın Bakraçboz köyü yakınlarındaki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde üzücü bir olay meydana geldi. Kestane toplamak amacıyla ormana giden İbrahim Karakaş (61), bir süre sonra aniden fenalaştı. AİLESİNİ ARAYIP RAHATSIZLANDIĞINI SÖYLEDİ Ormanda rahatsızlandığını fark eden Karakaş, cep telefonuyla ailesini arayarak durumunu bildirdi. Görüşmenin ardından Karakaş’a bir daha ulaşamayan ve endişelenen yakınları, durumu zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar etti. 3 KİLOMETRE UZAKLIKTA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI İhbar üzerine bölgeye kısa sürede arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ormanlık alanda başlattığı yoğun arama çalışmaları sonucunda Karakaş, akşam saatlerinde köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 61 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği belirlendi. İbrahim Karakaş'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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