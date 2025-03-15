Muğla’nın Bodrum ilçesinde arsa ve emlak fiyatları uçtu. Emekli için Bodrum hayal oldu. İşçi, memur ve emeklinin bırakın konut konutun yapılacağı 500 metrelik arsanın bile fiyatının 30-35 milyon TL'ye çıkması Emlakçılar Derneği yöneticilerini de isyan ettirdi. Bodrum Emlak Müşavirleri Derneği Genel Sekreteri Avni Kozan “Kestaneci, simitçi, taksici, site bekçisi emlakçılık yapıyor. Kayıt dışı faaliyetler arsa ve emlak fiyatlarını çok fahiş fiyatlara yükseltti” diye konuştu.

500 METRE KARELİK ARSA 35 MİLYON

Bodrum’un Torba, Gölköy, Gümüşlük, Türkbükü ve Bitez Mahallerinde 500 metrekarelik arsaların 30-35 milyon TL'den satışa çıkarılması profesyonel ve lisanslı emlakçıları da isyan ettirdi.

Bodrum’da 16 yıldır emlakçılık yapan Samet Şahan “Özellikle pandemiden sonra Bodrum’da emlak fiyatları yüzde 300 oranında arttı. Denize sıfır bir arsa birkaç yıl önce. 7 milyon TL. iken 30 milyona çıktı. Yine 15 milyon TL olan villa tipi konutlarda 150-200 milyon liraya ulaştı. Pandemiden sonra köpükleşen fiyatlar piyasayı da vurdu, satışlar yavaşladı. Ancak Bodrum hiçbir zaman değerini cazibesini yitirmedi, Birkaç yıllık durgunluk sonrası yine artış devam eder” dedi.

BODRUM EMEKLİ İÇİN HAYAL OLDU

Bodrumlu restoran İşletmecisi Saadettin Alemdar “40 yıldır Bodrum’da yaşıyorum. 15-20 yıl önce emekli olan bir vatandaş az birikiminde ekleyerek Bodrum’dan ev alabilirdi. Şimdi ise bırakın ev almayı evin arsasını alamaz. Emekli için Bodrum hayal oldu” diye konuştu.

İLÇEDE ARAS KALMADI

Arsa fiyatlarındaki aşırı yükseliş, hem satılık hem de kiralık konut fiyatlarında fahiş artışlara neden olduğunu belirten Bodrum Emlak Müşavirleri Derneği Genel Sekreteri Avni Kozan, "Bodrum'u merkez mahalle olarak değerlendirecek olursak; binaların yapılmış olması, arsa bulunmaması, emsali olmaması gibi sebepler arsa sahiplerini fahiş fiyatlı satışlara yöneltiyor. Ancak biz bunu doğru bulmuyoruz. Bu nedenle gayrimenkuller dijital mecralarda fahiş fiyatlarla satışa sunuluyor. Yoğun kentleşme nedeniyle var olan arsaların sayısı az durumda ve bu da fiyatların kontrolsüz bir şekilde artmasına neden oluyor" ifadelerini kullandı.

KESTANECİ, SİMİTÇİ, SİTE BEKÇİSİ EMLAK PAZARLIYOR, FİYATLAR UÇUYOR

Kozan şu ifadeleri kullandı:

"Bodrum Emlak Müşavirleri Derneği olarak kayıt dışı, korsan, ehliyet belgesi ve lisansı olmayan kişilerle mücadele ediyoruz. Piyasadaki spekülatif hareketlerin oluşmasına neden olan kişiler genellikle yetki belgesi ve ehliyeti olmayan kişiler. Bodrum’da kestaneci, simitçi taksici site görevlisi bekçisi emlak pazarlaması yapıp kafasına göre fiyatı verip uçuruyor. Sürekli uyarılarda bulunuyoruz. Yetki belgesi olmayan kişilerle çalışmayın. Bu kişiler, hem emlak piyasasında manipülasyonlara neden oluyor hem de yatırımcıların mağduriyet yaşamasına sebebiyet veriyor. Emlak danışmanlarından gelen fahiş fiyatları mutlaka Çalışma Bakanlığı'na veya Bodrum Emlak Müşavirleri Derneği'ne bildirin. Biz de iş birliği yaparak gerekli tedbirleri alalım"