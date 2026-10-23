Aydın’da kestane hasadının başlamasıyla üreticilerin işçi arayışı da hızlandı. Özellikle ağaçlara çıkarak kestaneleri düşüren çırpıcıları bulmakta zorlanan üreticilerin bir bölümü, hafta içi kendi mesleklerini yapıp hafta sonu bahçelerinde hasada katılıyor.

Bu yıl günlük ücretler henüz netleşmedi. Çırpıcıların 5 bin TL, toplayıcıların ise 2 bin 500 TL yevmiye beklediği belirtiliyor. Üreticiler, yüksek yevmiyelere rağmen çalışacak işçi bulamadıklarını söylüyor.

60-70 METRELİK AĞAÇLARDA HASAT

Türkiye’nin en fazla kestane üretiminin yapıldığı Aydın’da, havaların serinlemesiyle hasat hareketliliği başladı. Köşk, Sultanhisar, Nazilli ve İzmir’in Ödemiş ilçesi arasında kalan dağlarda üreticiler ürünlerini toplamak için çalışıyor.

Yüksekliği yer yer 60-70 metreye ulaşan kestane ağaçlarına erkekler tırmanıyor, yere düşürülen kestaneleri ise kadınlar topluyor. Ürünler, “dökek alanı” adı verilen bölgelerde olgunlaşmaları beklendikten sonra dikenlerinden ayıklanarak ihracata hazırlanıyor.

“HEM TEHLİKELİ HEM DE ÇOK ZOR BİR İŞ”

Ağaca çıkacak işçi bulmanın her yıl olduğu gibi bu sezon da en büyük sıkıntıları olduğunu belirten üreticiler, çalışma koşullarını şöyle anlattı:

“Kestane ağacına çıkmak hem tehlikeli hem de çok zor bir iş. Dikenli olan kestane kozalağını toplamak ise dikenli bir ürün olması nedeniyle kolay değil. Yevmiye fiyatları yüksek ama yine de işçi bulamıyoruz”

Üreticiler, dolunun vurduğu bölgelerde kestane rekoltesinin düşük kaldığını, ancak genel olarak bu yıl rekolte ve verimden memnun olduklarını ifade etti.