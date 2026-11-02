Kış aylarının ve soğuk akşamların vazgeçilmez lezzeti kestane tezgahlardaki yerini aldı. Ancak fırında ya da tavada pişirirken kabuğunun ete yapışması, kestanenin parçalanması ve saatlerce soyulmak bilmemesi keyfi adeta eziyete dönüştürüyor. Sokak satıcılarının sır gibi sakladığı o yöntem nihayet gün yüzüne çıktı. Tavaya veya tencereye atılacak tek bir malzeme sayesinde kestaneler kabuğundan tereyağından kıl çeker gibi ayrılıyor, dış zarı adeta fıstık gibi kendiliğinden dökülüyor.

İÇİNE ATILAN 1 TANE ŞEKER HER ŞEYİ DEĞİŞTİRİYOR

Kestanelerin lokum gibi yumuşacık pişmesini ve kabuğunun tek bir dokunuşla sıyrılmasını sağlayan asıl formül kesme şekerde saklı. Klasik yöntemle bombeli kısmından çizilen kestaneleri pişirmeden önce ılık suya koyarken kabın içerisine yalnızca 1 adet küp şeker atmak bütün dokuyu baştan aşağı değiştiriyor. Şeker, kestanenin dış zarı ile etli kısmı arasındaki yapışkan bağı zayıflatarak kabuğun altındaki lif tabakasının nem tutmasını sağlıyor.

KABUKLAR FISTIK GİBİ SOYULUYOR

Pişirme aşamasında ise tavaya veya tencereye eklenen o 1 adet şeker, sıcaklıkla birlikte buhar dengesi yaratarak kabuğun kuruyup büzüşmesini engelliyor. Böylece kestanenin kabuğu fırından veya ocaktan çıktığı anda en ufak bir direnç göstermeden açılıyor. Tırnak kırmadan, bıçakla parçalamadan tek hamlede soyulan kestaneler, hem etini ziyan etmiyor hem de sokaktaki o köz kokulu yumuşak lezzeti sofralara taşıyor.