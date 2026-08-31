Çin’de yaşayan bir kadının çocukluk yıllarından bu yana çöpe atmayıp sakladığı özgün "koleksiyonu", sosyal medyada fırtınalar estirirken beklenmedik bir ticaret kapısına dönüştü. Kendi kestiği tırnakları onlarca yıl boyunca biriktiren kadın, hazırladığı bu sıra dışı stoku kilogramı 21 dolardan (1.013 TL) satışa sundu.

TİCARETİN ARKASINDA GELENEKSEL TIP YATIYOR

Çin’in Hebei eyaletinde meydana gelen ve ilk bakışta şaşkınlık yaratan bu satışın arkasında aslında ülkenin köklü geleneksel tıp geçmişi bulunuyor. Pekin Üniversitesi uzmanlarından Dr. He Lan, insan tırnağının 1960’lı yıllara kadar Çin’deki geleneksel tıp hekimleri tarafından resmen reçete edilen bir şifa yöntemi olduğunu belirtiyor.

YILLAR SONRA EK GELİR KAPISI OLDU

Geleneksel tıp uygulamalarında tırnaklar yakılıp kül haline getirildikten sonra özel formüllerle anne sütüne karıştırılıyor ve şifa amacıyla kullanılıyordu. Çocukluktan beri biriktirdiği tırnakları kiloyla pazarlayarak bu eski uygulamayı kazanca dönüştüren kadın, geçmişten gelen ilginç bir geleneğin yıllar sonra nasıl kazançlı bir iş fikrine dönüşebileceğini gözler önüne serdi.