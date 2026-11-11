Havacılık sektörünün fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltmak ve karbon salımını düşürmek amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde dikkat çekici bir yeşil enerji adımı atıldı.

Washington eyaletinin Longview kentinde kurulması planlanan yaklaşık 3 milyar dolarlık dev biyorafineri tesisiyle; ormanlardan kesilen ağaçların arta kalan dalları, ağaç tepeleri ve kereste fabrikalarından çıkan talaş ile odun atıkları doğrudan uçak yakıtına (kerosen) dönüştürülecek.

Söz konusu projede, geleneksel yöntemlerin aksine mısır veya şeker kamışı yerine doğrudan odunsu biyokütle kullanılacak. Tesis, toplanan odun atıklarını önce termal bir gazlaştırma işlemine tabi tutacak; ardından özel kimyasal sentez yöntemleriyle bu gazları sıvı hidrokarbonlara ayrıştırarak uçak depolarına girebilecek standartta sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) üretecek.

Şirket yetkilileri, bu yöntemin geleneksel jet yakıtına kıyasla sera gazı emisyonlarını yüzde 90'ın üzerinde azaltacağını ve aynı zamanda orman zeminindeki kuru yanıcı atıkları toplayarak orman yangını riskini düşürmeye de katkı sağlayacağını savunuyor.

YILDA 227 MİLYON LİTRE YAKIT ÜRETİLECEK

Proje, küresel havacılık devlerinin de uzun süredir yakın takibinde bulunuyor. Dünyanın önde gelen havayolu şirketlerinden Delta Air Lines, söz konusu tesisten üretilecek sürdürülebilir yakıtı satın almak için daha önce bağlayıcı bir anlaşma imzalayarak Seattle, San Francisco ve Los Angeles gibi merkezlerdeki uçuşlarında bu yakıtı kullanmayı hedeflediğini duyurmuştu.

Yılda yaklaşık 227 milyon litre yakıt üretme kapasitesine sahip olması öngörülen tesisin, bölgede binlerce kişiye yeni iş imkânı yaratması da bekleniyor.

2031'DE TİCARİ ÜRETİME GEÇECEK

Ancak ağaç atıklarını gökyüzüne taşıyacak bu devasa planın önünde hâlâ aşılması gereken kritik finansman ve bürokrasi engelleri bulunuyor. Şirketin duyurduğu 3 milyar dolarlık bütçe, projenin toplam büyüklük hedefini temsil ederken, tesisin fiilen inşaata geçebilmesi için gerekli nihai sermaye taahhütleri ve yatırım onayları henüz tamamlanmış değil.

Kaynak arayışlarının başarıyla sonuçlanması durumunda fabrikanın temelinin 2027 yılı sonuna kadar atılması ve tesisin 2031 yılının başlarında ticari üretime geçerek gökyüzünde uçaklara güç vermesi planlanıyor.