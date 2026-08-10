Çin Bilimler Akademisi'nden Li Ke ve ekibi, tekstil sektöründe yeni bir dönemi başlatabilecek biyolojik bir malzemeye imza attı. Hakemli bilimsel dergi Science Advances'ta yayımlanan araştırmada, parazit bir mantar türü kullanılarak kendi kendini tamir edebilen kumaş elde edildi ve bu malzemeden bir elbise tasarlandı.

CANLI MANTAR KUMAŞA NASIL DÖNÜŞTÜRÜLDÜ?

Araştırmacılar, Cordyceps militaris mantarını sıvı ortamda küçük küresel parçacıklar halinde yetiştirdikten sonra temizleyerek özel kalıplara yerleştirdi. Zamanla birbirine tutunan parçacıklar sentetik bir ağa ihtiyaç duymadan tek parça bir tabaka oluşturdu. Yapısındaki sertliği kırmak ve esneklik kazandırmak amacıyla gliserol kullanılan malzeme, geleneksel pamuklu kumaşlara kıyasla daha yoğun bir dokuya kavuştu.

RENKLENDİRME VE ONARIM SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Biyolojik kumaşın renklendirilmesinde de doğal yöntemler tercih edildi. Bilim insanları; turuncu, mavi ve mor pigmentler üretecek şekilde genetik yapısı değiştirilmiş maya hücrelerini sürece dahil ederek kumaşa renk kazandırdı. Belirli koşullar altında yırtılma ve hasarları kendi kendine tamir edebilen bu "canlı elbise" henüz insanlar tarafından denenmedi.

THE LAST OF US İLE BAĞLANTISI NEDİR?

Çalışmada kullanılan Cordyceps türü mantarlar, popüler kültürde "The Last of Us" oyunu ve dizisiyle tanınıyor. Kurgusal evrende insanları enfekte eden bu organizma türü, gerçek dünyada insanlar için bir tehdit oluşturmuyor. Bilim insanları, bu canlı yapının zararsız özelliklerinden yararlanarak tekstil sektöründe çevre dostu ve sürdürülebilir bir alternatif üretmeyi hedefliyor.