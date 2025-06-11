Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne'nin yeni takımı belli oldu. 10 yıllık Manchester City kariyerine nokta koyan Belçikalı yıldız, İtalya Serie A ekibi Napoli ile anlaşma sağladı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre; Napoli, 32 yaşındaki yıldız oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. De Bruyne'nin kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçerek transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

FENERBAHÇE DE İLGİLENMİŞTİ

Geçmiş haftalarda adı Fenerbahçe ile de anılan De Bruyne'nin tercihini Napoli'den yana kullanması, İtalyan kulübünün yeni sezondaki iddialı kadro planlamasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.