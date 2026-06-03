Kaza, Didim ilçesi Denizköy istikametinde meydana geldi. Kezban Nur Karakaya'nın kontrolünü kaybettiği 20 ASB 838 plakalı otomobil, şarampole uçtu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kezban Nur Karakaya Kazada yaralanan sürücü Karakaya, Aydın Şehir Hastanesi’ne; yolcu konumundaki Özlem Erişkin ise Didim Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İKİSİNDEN DE ACI HABER GELDİ Durumları ağır olan Karakaya ve Erişkin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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