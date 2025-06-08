Tiktok ve Instagram gibi platformlarda 40 milyonun üzerinde takipçisi olan fenomen Khaby Lame'nin vize süresi dolduğu için ABD’de gözaltına alındığı öğrenildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, sınır dışı kararından sonra İtalyan vatandaşı da olan Lame'nin gönüllü olarak ülkeyi terk ettiğini açıkladı.

Khaby Lame, özellikle TikTok ve Instagram'da paylaştığı sessiz ve mizahi videolarla küresel ün kazandı. "Dijital çağın Charlie Chaplin'i" olarak adlandırılan fenomen Lame 2020'de pandemi nedeniyle işini kaybettikten sonra sosyal medyada içerik üretmeye başladı.