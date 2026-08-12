Keçiören, 14-16 Ağustos 2026 tarihleri arasında geleneksel güreşin önemli organizasyonlarına ev sahipliği yapacak. Keçiören 3. Büyük Geleneksel Karakucak Güreş Festivali ile Keçiören Büyükler Karakucak Güreşi Dünya Şampiyonası, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelecek güreşçileri er meydanında buluşturacak. Keçiören Belediyesi’nin ev sahipliğinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, United World Wrestling (UWW) ve World Ethnosport iş birliğiyle düzenlenecek organizasyon, Bağlum Şehit Hüseyin Demirtaş Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

DÜNYA ŞAMPİYONASI MÜSABAKALARINDA 33 ÜLKE YER ALACAK

Üçüncüsü düzenlenecek Keçiören Büyük Geleneksel Karakucak Güreş Festivali; minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde gerçekleştirilecek. 14 Ağustos’ta tartıya çıkacak sporcular, 15 Ağustos’ta güreş müsabakalarına başlayacak. Farklı yaş kategorilerindeki sporcular, er meydanında dereceye girmek ve kategorilerinin şampiyonu olmak için mücadele edecek. Organizasyonun uluslararası ayağını ise Keçiören Büyükler Karakucak Güreşi Dünya Şampiyonası oluşturacak. Türkiye ile birlikte 33 ülkeden sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek şampiyonada, dünyanın farklı ülkelerinden gelen pehlivanlar bu kez dünya şampiyonluğu için karşı karşıya gelecek. 16 Ağustos’ta yapılacak dünya şampiyonası, karakucak güreşinin uluslararası arenadaki önemli buluşmalarından biri olacak.

BÜYÜK ÖDÜL İÇİN MÜCADELE EDİLECEK

Keçiören’de gerçekleşecek güreşlerde tüm kategorilerde dereceye giren sporcular ödüllendirilecek. Farklı kategorilerde kol bağlayacak güreşçiler, madalya ve ödüllerin sahibi olmak için ter dökecek. Büyükler kategorisinde ise pehlivanlar, dünya şampiyonluğu ünvanını göğüslemek ve büyük ödülün sahibi olmak için kıyasıya mücadele edecek.

BAŞKAN ÖZARSLAN’DAN DAVET

Belediye Başkanı Mesut Özarslan, sosyal medya hesabından "Haydi Keçiören! Dünya ve Olimpiyat Şampiyonları Keçiören’de!" başlığıyla yaptığı paylaşımda tüm vatandaşları büyük spor şölenine davet etti. Başkan Özarslan, paylaşımında, "Ata sporumuz Karakucak Güreşinin heyecanına, dünya ve olimpiyat şampiyonu isimler onur konuğumuz olarak eşlik edecek. Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Adam Saitiev, UFC Şampiyonu Khamzat Chimaev, Dünya Profesyonel Boks Şampiyonu Artur Beterbiev, ile Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Razambek Jamalov Keçiören Büyükler Karakucak Güreşi Dünya Şampiyonası’nın onur konukları olarak Keçiörenlilerle buluşacak. Tüm hemşehrilerimizi bu büyük spor şölenine davet ediyorum" ifadelerini kullandı.