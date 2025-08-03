Fenerbahçe Beko, Khem Birch’ün sözleşmesi 2025-26 sezonunun sonuna dek uzattığını açıkladı.
Sarı lacivertlilerin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Fenerbahçe Ailesi’ne 2024 yılında katılan ve geride bıraktığımız sezonda elde edilen tarihi başarılarda önemli pay sahibi olan Khem Birch’ün sözleşmesi 2025-26 sezonunun sonuna dek uzatılmıştır.
Khem Birch, 2024-25 sezonunda EuroLeague’de 36 maçta forma giyerek 5.4 sayı, 4.7 ribaund, 0.7 blok ve 8.0 verimlilik puanı ortalamaları tutturdu. Kanadalı sporcumuz, Basketbol Süper Ligi’nde ise 28 karşılaşmada 5.9 sayı, 4.1 ribaund, 0.6 blok ve 9.4 verimlilik puanı ortalamalarına erişti. Başarılı uzunumuz, BSL Play-off final serisindeki harika performansıyla “Finallerin MVP’si” ödülüne de layık görülmüştü.
Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Khem Birch’e hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında yeni zaferler yaşamasını temenni ediyoruz."