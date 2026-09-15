KHK kapsamında astsubay adaylığı iptal edilen Eren Ilgın’ın hukuk mücadelesinde Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Milli Savunma Bakanlığı’nın başvurusunu “komisyon yok” gerekçesiyle reddetmesini hukuka aykırı buldu. KDK, MSB’ye kesinleşen mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesi için yeniden değerlendirme yapılmasını tavsiye etti.

ASTSUBAY ADAYLIĞI KHK İLE İPTAL EDİLDİ

Astsubaylık eğitiminin ardından nasbını bekleyen Eren Ilgın’ın adaylığı, 2016 yılında 675 sayılı KHK kapsamında iptal edildi. Ilgın, kararın ardından yargıya başvurdu.

Ankara 15. İdare Mahkemesi, 2025 yılında verdiği kararla Ilgın’ın başvurusunun MSB tarafından değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti. Bakanlığın “komisyon bulunmadığı” gerekçesiyle başvuruyu reddetmesini hukuka uygun bulmayan mahkemenin kararı, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi tarafından da kesinleştirildi.

MSB ‘KOMİSYON YOK’ DEDİ

Buna rağmen MSB, bünyesinde Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu bulunmadığını ve yeni bir komisyon kurulması için yasal düzenleme olmadığını belirterek başvuruyu işleme almadı.

KDK ise Bakanlığın bu gerekçesini kabul etmedi.

KDK: MAHKEME KARARI GECİKTİRİLEMEZ

Kamu Denetçisi Ertunç Erkan Balta’nın değerlendirmesinde, Anayasa’nın 138’inci maddesindeki mahkeme kararlarına uyma zorunluluğuna dikkat çekildi.

KDK kararında, idarelerin kesinleşmiş mahkeme kararlarını değiştiremeyeceği ve uygulanmasını geciktiremeyeceği vurgulandı.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun görev süresinin 22 Ocak 2023’te sona erdiği belirtilerek, sonrasında Komisyonun görev alanına giren işlemler konusunda yetkinin ilgili kurumlarda olduğu değerlendirildi.

MSB’NİN İŞLEMİ HUKUKA AYKIRI BULUNDU

KDK, MSB’nin “komisyon yok” gerekçesiyle başvuruyu reddetmesinin kesinleşen mahkeme kararının uygulanmaması sonucunu doğurduğunu belirterek işlemi hukuka aykırı buldu.

Kurum, Ilgın’ın talebinin mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesi amacıyla MSB tarafından yeniden değerlendirilmesini tavsiye etti.

MSB’nin KDK kararının ardından yapacağı işlemi 30 gün içinde Kuruma bildirmesi gerekiyor.