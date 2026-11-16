Kia ve Hyundai'nin elektrikli otomobillerinde yaşanan 12 volt akü sorunu, araç sahiplerini mağdur etmeye devam ediyor. Şarj sistemindeki elektronik arıza nedeniyle otomobiller çalışamaz hale gelebilirken, bazı sürücüler aynı sorunla birden fazla kez karşılaşıyor. Üreticiler geri çağırma ve yazılım güncellemelerine başvursa da şikâyetlerin tamamen ortadan kalkmadığı belirtiliyor.

Kia ve Hyundai'nin bazı elektrikli otomobil modellerinde görülen 12 volt akü sorununun kaynağında, aracın şarj sisteminde görev yapan ICCU adlı elektronik ünite bulunuyor. Yüksek voltajlı bataryadan aldığı enerjiyi 12 volt aküye aktaran bu parçanın arızalanması, küçük akünün şarj edilememesine ve zamanla tamamen boşalmasına neden olabiliyor.

12 volt akünün devre dışı kalması halinde araç kapıları açılamayabiliyor, otomobil çalıştırılamıyor ve bazı durumlarda seyir halindeyken güç kaybı yaşanabiliyor. Bu durum, elektrikli otomobillerde büyük bataryada enerji bulunmasına rağmen aracın kullanılamaz hale gelmesine yol açabiliyor.

AYNI ARIZA BAZI ARAÇLARDA TEKRARLANIYOR

Sorunun boyutunu ortaya koyan örneklerden biri Norveç'te yaşandı. Yeni Hyundai Ioniq sahibi bir çift, otomobillerinin 12 volt aküsünün yaklaşık iki yıl içinde 9 kez boşaldığını bildirdi. Araç, yaşanan sorunlar nedeniyle toplam 63 gün serviste kaldı ve aküsü 2 kez değiştirildi.

Araç sahibi ile yetkili satıcı arasındaki anlaşmazlık mahkemeye taşındı. Satıcının sorunun kullanıcı hatasından kaynaklandığını savunmasına rağmen mahkeme, araç sahiplerini haklı buldu. Otomobilin yaşadığı değer kaybı nedeniyle alıcılara fiyat indirimi yapılmasına hükmedildi.

Benzer bir olayda ise Hyundai marka otomobili 12 volt akü arızası nedeniyle toplam dokuz hafta serviste kalan başka bir Norveçli araç sahibine 40 bin Norveç kronu tazminat ödenmesine karar verildi.

GERİ ÇAĞIRMA VE YAZILIM GÜNCELLEMELERİ YETERLİ OLMADI

Hyundai ve Kia, ICCU ünitesinden kaynaklanan sorunlar nedeniyle bazı elektrikli otomobilleri servislere çağırdı. Yazılım güncellemeleri ve parça değişimleriyle arızanın giderilmesi hedeflendi. Ancak Consumer Reports'un aktardığı araç sahibi şikâyetlerine göre, bazı otomobillerde güncelleme ve parça değişiminin ardından da sorunlar yaşanmaya devam etti.

Sorundan etkilenen modeller arasında Hyundai Ioniq 5, Ioniq 6 ve Kia EV6 bulunuyor. Arızanın yalnızca otomobilin çalışmasını engellemekle kalmayıp sürüş sırasında güç kaybına da neden olabilmesi, güvenlik endişelerini artırıyor.

GARANTİ SÜRESİ 15 YILA ÇIKARILDI

Yaşanan sorunların ardından Hyundai ve Kia, bazı modellerde ICCU ünitesi için garanti süresini uzatma kararı aldı. 2026 yılında duyurulan düzenlemeyle belirli üretim dönemlerindeki Hyundai Ioniq 5 ve Ioniq 6 ile Kia EV6 modellerinin ICCU üniteleri 15 yıl veya 300 bin kilometre garanti kapsamına alındı.

Ancak bu uygulama tüm modelleri kapsamıyor. Uzatılmış garanti, belirli üretim tarihleriyle sınırlandırılıyor. Bu nedenle araç sahiplerinin otomobillerinin kapsamda olup olmadığını yetkili servislerden öğrenmesi gerekiyor.

Öte yandan Hyundai ve Kia'nın şarj sistemi arızaları ABD'de de hukuki sürece konu oldu. Eylül 2026'da açılan toplu davada, bazı elektrikli otomobillerde kullanılan ICCU ünitelerinin 12 volt akülerin boşalmasına ve araçların güç kaybetmesine neden olduğu ileri sürüldü. Davacılar, geri çağırma ve onarım işlemlerine rağmen sorunun devam ettiğini savunuyor.