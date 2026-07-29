Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile ara bölgede bir araya geldiği liderler zirvesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Zirve sonrası Kıbrıs sorununda yeni bir sürecin başlatılması amacıyla 5+1 genişletilmiş bir toplantı düzenleme kararı aldığını açıklayan Guterres, adadaki temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına uzun süren bir dayanıklılığın sonucunda adada olduklarını belirterek başlayan Guterres, temasları boyunca toplumların barışa yönelik ortak beklentisine tanık olduğunu ifade etti.

GUTERRES'TEN BARIŞ ÇAĞRISI

Göreve geldiği günden itibaren hem Kıbrıslı Türk hem de Kıbrıslı Rum taraflarıyla BM İyi Niyet Ofisi çerçevesinde çalışmaları sürdürdüklerini belirten Guterres, çözüme yönelik çalışmaları yerinde görmenin kendi görevi olduğunu dile getirdi.

Taraflar arasında güvenin güçlendirilmesinin önemine vurgu yapan BM Genel Sekreteri, liderlere bu alanda yoğunlaşmaları yönünde çağrıda bulunduğunu kaydetti.

Guterres, her iki liderle gerçekleştirdiği yapıcı görüşmelerde liderlerin kişisel temsilcisiyle birlikte çalışma yönünde çaba ortaya koyduklarını aktardı.

5+1 VURGUSU

Süreç için yeterli hazırlıkların tamamlandığına işaret eden Guterres; güven artırıcı önlemler, metodoloji ve içerik üzerine yapılan çalışmaların yanı sıra elde edilen yakınlaşmaları dikkate alarak 5+1 genişletilmiş toplantı kararı aldığını duyurdu.

BM Genel Sekreteri, bundan sonraki aşamada toplantının başarısı için gerekli koşulları yaratmak üzere iki taraf ve garantörlerle istişare halinde çalışacaklarını bildirdi.