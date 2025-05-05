Bugün Kıbrıs Gazetesi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki külliye açılışıyla ilgili dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi.
'BİN KİŞİ ÖZEL UÇAKLA GETİRİLDİ'
Gazete bugün manşetten yer verdiği haberde, açılışın kalabalık olmayacağı endişesiyle Türkiye'den bin kişinin özel uçakla getirildiğini öne sürdü.
'KÜLLİYE DÖNÜŞÜ İÇKİ-SİGARA KAVGASI'
"Kıbrıs halkı yoktu, kalabalık Türkiye’den taşındı: Külliye dönüşü içki-sigara kavgası" başlıklı yayınlanan haberde, "Kıbrıs Türk halkının istemediği 'yavru külliye'nin açılışı, halktan kopuk, ithal kalabalıkla gerçekleştirildi. Katılımın yetersiz kalacağı endişesiyle Türkiye’den özel uçaklarla getirilen yaklaşık bin kişi, açılış töreninde yer aldı. Çoğunluğu genç olan misafir grup, dönüşte havaalanında içki ve sigara alışverişinde birbirine girdi. Türkiye’den taşınan kalabalık ile AKP’li yöneticiler arasında havaalanında tartışmalar yaşandı" denildi.
Kıbrıs halkı yoktu, kalabalık Türkiye’den taşındı:— Bugün Kıbrıs (@kibrisbugun) May 5, 2025
KÜLLİYE DÖNÜŞÜ İÇKİ-SİGARA KAVGASI
Kıbrıs Türk halkının istemediği “yavru külliye”nin açılışı, halktan kopuk, ithal kalabalıkla gerçekleştirildi. Katılımın yetersiz kalacağı endişesiyle Türkiye’den özel uçaklarla getirilen… pic.twitter.com/uGjCWkxC9z