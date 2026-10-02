Kıbrıs gazisi bulduğu poşeti sahibine teslim etti

İzmir'de yaşayan Kıbrıs gazisi Ahmet Ünalan (74), her yıl bahar aylarında tarla işleri için memleketi Manisa'nın Demirci ilçesine geliyor. Alışveriş yapmak için çarşıya giden Ünalan, otomobilinin yanında küçük bir poşet gördü. İçindekileri merak eden Ünalan, poşeti kontrol ettiğinde değerli ziynet eşyaları olduğunu fark etti.

Ünalan, poşeti Demirci Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne götürdü. Zabıta ekipleri, paketi tutanakla teslim aldı. Yapılan incelemede poşette 8 adet Ata lira ve altın küpe bulunduğu belirlendi.

SAHİBİ KISA SÜREDE BULUNDU

Zabıta ekipleri, poşetin sahibini bulmak için ilçe merkezindeki güvenlik kameraları ve Mobese kayıtlarını inceledi. Çalışmalar sonucu poşetin sahibinin S.D. olduğu tespit edildi. Poşet, sahibine teslim edildi.

Kıbrıs gazisi Ahmet Ünalan ise yaptığı davranışla ilgili, "Ben sadece insanlık görevimi yaptım" dedi.