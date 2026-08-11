Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde tarla yolunda meydana gelen traktör kazası, bir cana mal oldu. Kıbrıs Gazisi Ali Hikmet Altan (73), kullandığı traktörün devrilmesi sonucu aracın altında kalarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Altan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kaza, Aliköy köyü yakınlarındaki tarla yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Hikmet Altan’ın kullandığı 43 UC 397 plakalı traktör, tarlada geri manevra yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI Devrilen traktörün altında kalan Altan, kazada ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Altan, ambulansla Tavşanlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Kıbrıs Gazisi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Altan’ın ölüm haberi ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Ali Hikmet Altan’ın cenazesinin, yarın öğle namazının ardından Aliköy Köyü Camisi’nde kılınacak cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. Jandarma ekipleri, kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

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