Avrupa Komisyonu bu yıl kasım ayında Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler COP31 iklim zirvesine ev sahipliği yapacak olan Türkiye'yi sert bir dille eleştirdi.

Ankara'nın Güney Kıbrıs'ı son aylardaki gayriresmi hazırlık toplantılarının dışında bırakması AB'yi öfkelendirdi.

Türkiye ve Yunanistan'ın arasının, Miçotakis hükümetinin "12 mil yasası" çağrıları ve Türkiye'nin bunun üzerine Mavi Vatan yasa tasarısı hazırlamasının ardından açıldı. Bu durum Kıbrıs sorununa da yansıdı.

AB üyesi olan Güney Kıbrıs şu anda AB Konseyi Dönem Başkanlığını yürütüyor. Bu durum AB'de tepkiye sebep oldu.

AVRUPA'DAN PEŞPEŞE KINAMALAR

AB Komisyonu'nun iklim sorumlusu Wopke Hoekstra konuyla ilgili yaptığı açıklamada tavırlarının net olduğunu belirtti.

Hoekstra açıklamasında "Bu durum kesinlikle kabul edilemez ve bunu asla sineye çekmeyeceğiz. Ya 27 üye ülkenin tamamıyla muhatap olursunuz ya da hiçbirimizle görüşmezsiniz. Eğer böylesine büyük bir uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapmak istiyorsanız bu durum sahip olabileceğiniz tüm ulusal hassasiyetlerin önüne geçmek zorundadır" dedi.

Yaşanan bu son diplomatik gerilimin ardından Komisyon sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen de bir açıklama yaparak duruma açıklık getirdi.

Itkonen bir Birleşmiş Milletler üyesinin zirve hazırlıklarından dışlanmasının kabul edilemeyeceğini Türkiye'ye net şekilde ilettiklerini belirtti.

Sözcü ayrıca Türkiye'nin kendilerine güvence verdiğini vurgulayarak Kıbrıs'ın gelecekteki COP31 hazırlık toplantılarına dahil edileceğine dair Ankara'dan taahhüt aldıklarını ifade etti.