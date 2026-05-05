Pazar gecesi Kıbrıs'ta başını gökyüzüne çevirenler, gözlerine inanamadı. Birbiri ardına dizilmiş, tek sıra halinde hareket eden parlak ışıklar adeta bir "ışık treni" oluşturdu. Sosyal medyada "İstila mı başlıyor?" tartışmaları dönerken, gerçeğin çok daha başka olduğu ortaya çıktı.

Elon Musk yine iş başında

Kıbrıs sakinlerini şaşırtan bu etkileyici manzara, aslında Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX’e ait olan Starlink uydularından başkası değildi.

Dünya etrafında alçak yörüngede hareket eden bu uydular, internet erişimi sağlamak için birbiri ardına dizilerek yol alıyor.

Neden bir "zincir" gibi görünüyorlar?

Uyduların bu kadar yakın ve bir "tren" gibi dizili görünmesinin sebebi, yeni fırlatılmış olmaları.

İlk aşama: Uydular fırlatıldıktan kısa bir süre sonra son yörüngelerine yerleşmeden önce birbirlerine çok yakın hareket ederler.

Güneş yansıması: Gün batımından hemen sonra veya gün doğmadan hemen önce güneş ışığı uydulara çarparak onları parlatır, yeryüzünde ise karanlık hakim olduğu için biz onları parlayan bir "ışık zinciri" olarak görürüz.

"UFO istilası başladı!"

Görüntü o kadar alışılmadık ve "dünya dışı" duruyordu ki, sosyal medya bir anda karıştı. Işıkları gören birçok vatandaş:

"Gizli bir askeri operasyon mu?" gibi teorilerle videolar paylaştı. Ancak Starlink uyduları artık gökyüzünün yeni ve kalıcı birer parçası haline gelmiş durumda.

Bir sonraki "ışık şovu" ne zaman?

Eğer bu etkileyici manzarayı kaçırdıysanız üzülmeyin; SpaceX'in sürekli devam eden fırlatmaları sayesinde bu "kozmik treni" yakalamak hala mümkün. Sadece uygun hava koşulları ve doğru zamanlama yeterli.