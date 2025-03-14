Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs sorununun geleceğini görüşmek üzere gelecek hafta Cenevre'de bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Görüşmelere Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti lideri Ersin Tatar davet edildi.

BM gözetiminde yapılacak olan toplantı, 2017'den beri durma noktasına gelen müzakerelere yeniden hareket kazandırmayı hedefliyor. Toplantıda, her iki toplumun liderinin de bizzat bulunması bekleniyor.

Görüşmeler öncesinde, iki taraf arasındaki görüş ayrılıklarının, gelecek görüşmelerin önünde bir engel olabileceğinin altı çiziliyor. BM yetkilileri, toplantının resmi müzakere sürecine dönüşmesini beklemiyor ancak uzlaşma ortamı sağlanması umuluyor.

KKTC lideri Ersin Tatar ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Christodoulides toplantıya katılacaklarını doğruladı. Kıbrıs'taki taraflar arasında son kapsamlı müzakereler 2017 yılında çıkmaza girmişti.

BM'nin Kıbrıs konusunda yeni bir müzakere zemini oluşturmayı amaçladığı görüşmelere Cumhurbaşkanı Tatar katılacak. Tatar'ın görüş alışverişinde bulunmak amacıyla diğer siyasi partilerle de toplantılar yapmaya devam edeceği belirtildi.

KKTC PARTİLERİ CENEVRE'DEN ÖNCE TOPLANDI

Bu esnada KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kritik önemdeki Cenevre görüşmesi öncesinde siyasi partilerin liderleriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığında yapılan toplantıya Başbakan Ünal Üstel ve ana muhalefetin lideri Tufan Erhürman da katıldı.

Yeniden Doğuş Partisi lideri ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, görüşmenin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Arıklı, "Tarafların kalıcı çözüm konusundaki pozisyonları belli. Biz Cenevre'de daha çok su ve elektrik gibi karşılıklı iş birliği alanlarının gündeme getirilmesini bekliyoruz," ifadelerini kullandı.

Başbakan Ünal Üstel ise toplantıyı iyi niyet göstergesi olarak gördüklerini söyledi. Üstel, "Pazar günü Cenevre'ye gidiyoruz ve Cumhurbaşkanımıza tam destek vereceğiz. Amacımız iki tarafı ortak bir noktada buluşturmak," dedi.

Görüşmeler yaklaşık 40 dakika sürdü ve parti temsilcileri daha sonra Cumhurbaşkanlığı önünde basına değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Tatar’ın önümüzdeki günlerde siyasi partilerle görüşmelerini sürdürmesi bekleniyor.